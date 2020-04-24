2020-04-24T15:12:08+03:00
Общество

Солнечный парк появится в Сургутском районе

Объект обустроят к октябрю 2020 года
Руслан Савинов
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Солнечный парк появится в Сургутском районеСолнечный парк появится в Сургутском районеФото: pixabay.com
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В Солнечном появится Солнечный парк. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой во время рабочей поездки в поселение.

Известно, что парк появится рядом с улицей Зои Космодемьянской. Его обустроят к октябрю 2020 года:

- Аукцион назначен на 28 апреля, контракт планируем заключить 15 мая. Из муниципального бюджета мы выделили 54,1 млн рублей, - пояснил Андрей Трубецкой.

На эти деньги проложат тротуары и проезды, обустроят детскую и спортивную площадки, установят освещение, видеонаблюдение, скамейки и урны.

- Это первый этап. В дальнейшем собираемся построить здесь центр детского творчества. Но обещать этого пока не буду, - заявил глава муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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