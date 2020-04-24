24 Апр 2020 2020-04-24T15:05:17+03:00

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Сотрудник сургутского ОМОНа «Стерх» поделился с югорчанами комплексом упражнений для комплексной тренировки дома.

- Функциональный тренинг – дисциплина, построенная на основе базовых нагрузок и действий, которые испытывает и совершает человек ежедневно. Такие упражнения заставляют работать не только большие и видимые мышцы, но и множество мелких мускулов-стабилизаторов, - пояснили эксперты Росгвардии Югры.

Отмечается, что специально подобранный комплекс упражнений сочетает в себе аэробную нагрузку, силовые упражнения и гимнастику:

- Комплекс поможет развить выносливость и силу, укрепит сердечно-сосудистую систему, к тому же, занятия спортом способствуют выработке гормона радости, поэтому зачастую у любителей физических упражнений всегда хорошее настроение, - поделились эксперты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/775274" frameborder="0"></iframe> Югорский росгвардеец поделился комплексом упражнений для тренировки дома.

ИСТОЧНИК KP.RU