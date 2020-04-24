Югорский росгвардеец поделился комплексом упражнений для тренировки дома
Сотрудник сургутского ОМОНа «Стерх» поделился с югорчанами комплексом упражнений для комплексной тренировки дома.
- Функциональный тренинг – дисциплина, построенная на основе базовых нагрузок и действий, которые испытывает и совершает человек ежедневно. Такие упражнения заставляют работать не только большие и видимые мышцы, но и множество мелких мускулов-стабилизаторов, - пояснили эксперты Росгвардии Югры.
Отмечается, что специально подобранный комплекс упражнений сочетает в себе аэробную нагрузку, силовые упражнения и гимнастику:
- Комплекс поможет развить выносливость и силу, укрепит сердечно-сосудистую систему, к тому же, занятия спортом способствуют выработке гормона радости, поэтому зачастую у любителей физических упражнений всегда хорошее настроение, - поделились эксперты.
Югорский росгвардеец поделился комплексом упражнений для тренировки дома.
ИСТОЧНИК KP.RU