2020-04-24T15:05:17+03:00
Общество

Югорский росгвардеец поделился комплексом упражнений для тренировки дома

Функциональный тренинг поможет поддержать силы в режиме самоизоляции
Руслан Савинов
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Югорский росгвардеец поделился комплексом упражнений для тренировки дома. Скриншот видео.Югорский росгвардеец поделился комплексом упражнений для тренировки дома. Скриншот видео.
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Сотрудник сургутского ОМОНа «Стерх» поделился с югорчанами комплексом упражнений для комплексной тренировки дома.

- Функциональный тренинг – дисциплина, построенная на основе базовых нагрузок и действий, которые испытывает и совершает человек ежедневно. Такие упражнения заставляют работать не только большие и видимые мышцы, но и множество мелких мускулов-стабилизаторов, - пояснили эксперты Росгвардии Югры.

Отмечается, что специально подобранный комплекс упражнений сочетает в себе аэробную нагрузку, силовые упражнения и гимнастику:

- Комплекс поможет развить выносливость и силу, укрепит сердечно-сосудистую систему, к тому же, занятия спортом способствуют выработке гормона радости, поэтому зачастую у любителей физических упражнений всегда хорошее настроение, - поделились эксперты.

Югорский росгвардеец поделился комплексом упражнений для тренировки дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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