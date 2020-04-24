2020-04-24T14:54:54+03:00
Общество

Власти Югры дополнили список мер по поддержке предпринимателей

Решение утверждено региональным правительством
Руслан Савинов
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Власти Югры дополнили список мер по поддержке предпринимателейВласти Югры дополнили список мер по поддержке предпринимателейФото: pixabay.com
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ХМАО в ходе очередного заседания внесло изменения в ряд постановлений о мерах поддержки для субъектов предпринимательства.

- В период действия режима повышенной готовности в регионе субъектам предпринимательской деятельности предоставлена отсрочка внесения арендной платы за пользование имуществом, находящимся в региональной собственности, земельными участками по договорам, заключенным до 18 марта, - анонсировали в пресс-службе правительстве ХМАО.

Отсрочка дается таким сферам как: пассажирские перевозки, туризм, физкультура и спорт, общепит гостиничные услуги, культура, допобразование, бытовые услуги, строительство, ЖКХ, реконструкции соцобъектов и прочие

Решение направлено на минимизацию негативных последствий пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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