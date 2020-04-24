2020-04-24T14:11:46+03:00
Общество

Югорчанам напомнили, что балкон – не место для пикника с шашлыками

Об этом забыл один из жителей Нижневартовска
Руслан Савинов
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Югорчанам напомнили, что балкон – не место для пикника с шашлыками. Фото МЧС ХМАО.Югорчанам напомнили, что балкон – не место для пикника с шашлыками. Фото МЧС ХМАО.
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Курьезный случай произошел в Нижневартовске. Огнеборцам спасательного гарнизона поступило сообщение от жителей девятиэтажки о пожаре.

- Караул прибыл на место через несколько минут. По внешним признакам не наблюдалось ни огня, ни дыма. Отделение поднялось на пятый этаж. Здесь тоже все было спокойно, дверь оказалась заперта. Пожарные несколько раз позвонили в квартиру, дверь открыл мужчина. На вопрос: «Где горит?», молодой человек начал невнятно объяснять, что огня нет, - начали свой рассказ спасатели.

Выяснилось, что на балконе хозяин квартиры хотел приготовить шашлык и для этого разжигал мангал.

- Было возбуждено административное дело по факту нарушений требований пожарной безопасности. Нарушителю может грозить наказание в виде предупреждения либо административного штрафа до трех тысяч рублей, - отметили в пресс-службе МЧС Югры.

Как рассказали инспекторы, возгорания на балконах - не редкость:

- В прошлом году вступили в силу изменения в правила противопожарного режима, которые категорически запрещают использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, - напомнили специалисты МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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