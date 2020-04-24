Губернатор ХМАО дала пояснения югорчанам по поводу режима работы

24 Апр 2020 2020-04-24T14:12:16+03:00

Был вопрос и о работе системы «Цифровое уведомление»

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Глава Югры Наталья Комарова в эфире в персональном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» отметила на вопросы от жителей региона. Много вопросов было о режиме работы и услугах для югорчан.

Она отметила, что в Югре не установлены нормативы о том, что родителям ребенка младше 14 лет, разрешено не выходить на работу.

- Организации, деятельность которых не приостановлена, должны при возможности переводить своих сотрудников на удаленную работу или предоставить людям с семьями внеочередной оплачиваемый отпуск по обоюдному согласию, - добавила губернатор ХМАО.

Отмечается, что справки о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка можно получить через портал госуслуг.

- Также дано поручение профильным департаментам до 20 мая сделать возможным функцию узнавать сведения о подтвержденных выплатах в своем личном кабинете на портале госуслуг, - заявила Комарова.

Она также отметила, что для перевозок пассажиров на такси необходимо иметь разрешение, которое получают ИП или юрлица.

Был вопрос и о работе системы «Цифровое уведомление». Ответ на него: пропуск в период тестирования системы оформлять не нужно.

- После запуска, работодатель будет сам оформлять своих работников, - пояснила Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU