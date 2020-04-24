2020-04-24T13:40:46+03:00
Общество

На двух югорских трассах проводится тотальная проверка водителей на трезвость

Для этого выделен отдельный батальон ДПС
Руслан Савинов
Поделиться:
На двух югорских трассах проводится тотальная проверка водителей на трезвостьНа двух югорских трассах проводится тотальная проверка водителей на трезвостьФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На автодороге «Нефтеюганск - левый берег р. Обь» и на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» сегодня, 24 апреля 2020 года, сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД Югры проводят профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

- Это мероприятие направлено на профилактику ДТП по вине водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах, - пояснили в Управлении ГИБДД Югры.

Напомним, что за минувшие сутки на югорских дорогах обнаружили 11 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Солнечный парк появится в Сургутском районе
Югорский росгвардеец поделился комплексом упражнений для тренировки дома
Власти Югры дополнили список мер по поддержке предпринимателей
Югорчанам напомнили, что балкон – не место для пикника с шашлыками
Губернатор ХМАО дала пояснения югорчанам по поводу режима работы
На двух югорских трассах проводится тотальная проверка водителей на трезвость
Жительница Урая обманула центр занятости: ей грозит тюремный срок
Половодье в Югре половодье может затронуть 47 населенных пунктов
Глава Мегиона ответил на вопросы горожан
Югорчане перевели аферистам за сутки полтора миллиона рублей
В летних лагерях Сургутского района дети займутся изучением английского
Студент в Сургуте испортил себе жизнь кражей дорогого велосипеда
Губернатор ХМАО оценила возможности горячей линии по вопросам противодействия коронавирусу
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Югорчанин получал пенсию за покойного крестного в Сургутском районе
Более полумиллиарда рублей направит Минфин РФ бюджету ХМАО для противостояния коронавирусу
За невыплату зарплаты директора компании дисквалифицировали на год в Кондинском районе