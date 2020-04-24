24 Апр 2020 2020-04-24T13:40:46+03:00

На двух югорских трассах проводится тотальная проверка водителей на трезвость Фото: pixabay.com

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На автодороге «Нефтеюганск - левый берег р. Обь» и на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» сегодня, 24 апреля 2020 года, сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД Югры проводят профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

- Это мероприятие направлено на профилактику ДТП по вине водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах, - пояснили в Управлении ГИБДД Югры.

Напомним, что за минувшие сутки на югорских дорогах обнаружили 11 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU