2020-04-24T13:28:50+03:00
Происшествия

Жительница Урая обманула центр занятости: ей грозит тюремный срок

Югорчанка работала и получала пособие по безработице
Руслан Савинов
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Жительница Урая обманула центр занятости: ей грозит тюремный срокЖительница Урая обманула центр занятости: ей грозит тюремный срокФото: pixabay.com
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В полицию Урая обратился представитель городского центра занятости населения. Сотрудник попросил провести проверку по факту законности получения пособия по безработице одной из местных жительниц.

- Полицейские установили, что в качестве безработной состояла на учете 48-летняя женщина. Пособие было назначено с мая 2019 года и выплачивалось до ноября 2019 года, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Женщина работала у одного из предпринимателей города без оформления трудовых отношений. Однако при этом одновременно она получала пособие по безработице. Ущерб от незаконных действий правонарушительницы - более 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Югорчанке может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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