2020-04-24T13:17:21+03:00
Общество

Половодье в Югре половодье может затронуть 47 населенных пунктов

Паводок в ХМАО ожидается на уровне средних многолетних значений
Руслан Савинов
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Половодье в Югре половодье может затронуть 47 населенных пунктов. Фото МЧС ХМАО.Половодье в Югре половодье может затронуть 47 населенных пунктов. Фото МЧС ХМАО.
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По прогнозам специалистов в 2020 году в ХМАО прогнозируется подъем воды до уровня средних многолетних значений: примерно по аналогии с 2018 годом и несколько выше показателей 2019 года: на Оби и Конде уровни воды ожидаются около средних значений, возможны незначительные превышения, а на Иртыше - около нормы. Такие данные предоставил Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Работа по подготовке к паводокоопасному периоду в регионе начинается заблаговременно: определяются зоны подтапливаемых территорий. На сегодняшний день практически на все реки очищаются ото льда, идет нормальный процесс подъема воды. За уровнями ведется ежесуточное наблюдение, - уточнили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

По данным регионального управления МЧС, при самых неблагоприятных сценариях половодье может затронуть 47 населенных пунктов в Югре, в которых проживает более 6700 человек.

Добавим, что уже отработаны все вопросы межведомственного взаимодействия при необходимости эвакуации людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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