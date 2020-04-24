Глава Мегиона ответил на вопросы горожан

24 Апр 2020 2020-04-24T13:04:55+03:00

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Мегионцы получили ответы на волнующие вопросы от главы города Олега Дейнека во время работы телефонной прямой линии. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы администрации города.

О противодействии COVID-19

Напомним, что к настоящему время единственной автодорогой, дающей свободный доступ в Мегион, является дорога от кольцевой развязки. Там организована работа единого КПП.

Олег Дейнека пояснил, что все дороги будут открыты для движения автомобилей сразу после снятия ограничительных мер, введенных на период самоизоляции. Тогда же возобновится движение по прежнему маршруту рейсового автобуса, курсирующего по городу с выездом из микрорайона СУ-920.

- Сейчас движение по улице Абазарова перекрыто для автомобилей. Решение перекрыть дорогу в месте пересечения с улицей Кузьмина принято во избежание выезда в город крупногабаритной техники организаций, базирующихся в районе СУ-920, - пояснил глава города.

Проведение дезинфекции в подъездах многоквартирных домов

Как отметил Дейнека, в случае, если в подъезде не проводится дезинфекция или она проводится некачественно, жильцам следует позвонить в управление ЖКХ по телефону 89129344576. Там проводят выборочный контроль.

Необоснованно завышенные цены на медицинские маски

От одного из горожан поступила жалоба на мегионского предпринимателя, завышающего цены на защитные маски. Глава города поручил провести проверку по этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU