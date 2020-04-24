2020-04-24T12:56:39+03:00
Происшествия

Югорчане перевели аферистам за сутки полтора миллиона рублей

Кибер-мошенники поджидают доверчивых людей на просторах интернета
Руслан Савинов
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Югорчане перевели аферистам за сутки полтора миллиона рублейЮгорчане перевели аферистам за сутки полтора миллиона рублейФото: pixabay.com
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В Югре накнаунуне, 23 апреля, случилось 17 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, югорчане лишились около миллиона 600 тысяч рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались мужчины среднего возраста. Их обманывали под предлогом защиты денег от несанкционированного списания, покупки - продажи товаров в интернете.

Так, в полицию Ханты-Мансийске обратился 30-летний мужчина с просьбой привлечь к ответственности неизвестных, которые завладели его деньгами. Мошенники, используя интернет, под предлогом сдачи в аренду коттеджа, похитили у потерпевшего 12 тысяч рублей.

- Проверяйте информацию, которую сообщают неизвестным по телефону. При поступлении звонка от сотрудника банка повесьте трубку и перезвоните на номер горячей линии учреждения, указанной на банковской карте. По всем подозрительным фактам срочно сообщайте по телефону 102, - обратились к югорчанам полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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