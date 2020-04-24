В летних лагерях Сургутского района дети займутся изучением английского

24 Апр 2020 2020-04-24T12:33:00+03:00

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Педагоги Сургутского района не теряют надежды, что летом поработают с детьми в пришкольных лагерях. Подробнее об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

- Пока мы готовимся к тому, что возможно не в июне, а в июле будут организованы лагеря для ребят. Все зависит от решения региональных властей. Работаем в запланированном ранее режиме и осуществляем подготовку к летним сменам, - поделилась начальник отдела организации и обеспечения отдыха детей департамента образования Сургутского района Ольга Лазарева.

В 2020 году в Сургутском районе планируется организация работы трех профильных лагерей дневного пребывания детей с углубленным изучением английского языка в Нижнесортымском и Лянторе.

- Особенностью данных лагерей станет плодотворное сотрудничество с преподавателями иностранных языков из зарубежных стран, - отметила Ольга Лазарева.

Кроме того, в деревне Русскинская должен заработать загородный оздоровительный лагерь этнокультурной направленности. Будет продолжено сотрудничество с МДЦ «Артек», организованы новые профильные смены.

Также при благоприятных обстоятельствах будет организован палаточный лагерь «Кар-Тохи» на 60 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU