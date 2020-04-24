2020-04-24T12:13:25+03:00
Происшествия

Студент в Сургуте испортил себе жизнь кражей дорогого велосипеда

Виновному в воровстве может грозить лишение свободы сроком до пяти лет
Руслан Савинов
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Студент в Сургуте испортил себе жизнь кражей дорогого велосипедаСтудент в Сургуте испортил себе жизнь кражей дорогого велосипедаФото: pixabay.com
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В полицию Сургута поступило сообщение от 30-летнего местного жителя по факту кражи его дорогого, во всех смыслах, велосипеда.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, сургутянин рассказал, что приехал домой и оставил своего двухколесного друга в подъезде жилого дома по улице Замятинская. Вскоре мужчина вышел из квартиры и не обнаружил велосипеда, стоимость которого 65 тысяч рублей.

- На место преступления срочно выехала оперативная группа. Вскоре был задержан 17-летний сургутянин. Он пояснил, что увидел дорогостоящий велосипед, который даже не был пристегнут замком и, воспользовавшись моментом, похитил его, - пояснили стражи порядка.

Отметим, что сургутянин является студентом первого курса среднего специального учебного заведения, не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Виновному может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

- Самый верный способ обезопасить себя от кражи – не оставлять велосипед без присмотра. Заносите своего двухколесного друга домой, не оставляйте в подъезде. Если вам необходимо зайти в магазин, отлучится, то пристегните велосипед специальным замком. Но, помните, что даже велосипедный трос не всегда защитит от хищения, - напомнили югорчанам полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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