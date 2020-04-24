2020-04-24T12:03:41+03:00
Общество

Губернатор ХМАО оценила возможности горячей линии по вопросам противодействия коронавирусу

Операторы не оставят ни один вопрос без четкого ответа
Руслан Савинов
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Губернатор ХМАО оценила возможности горячей линии по вопросам противодействия коронавирусуГубернатор ХМАО оценила возможности горячей линии по вопросам противодействия коронавирусуФото: pixabay.com
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Глава ХМАО Наталья Комарова посетила контакт-центр единой горячей линии по вопросам профилактики распространения коронавируса 88003016888. Подробнее о ходе визита сообщила пресс-служба правительства региона.

- Мы можем видеть, что чаще всего на горячую линию звонки поступают не от граждан старшего поколения, а от югорчан в возрасте 35-44 лет. Наиболее популярные темы обращений – электронные пропуски, оперативные данные по региону, транспортная доступность, – отметила глава центра «Открытый регион», курирующего деятельность горячей линии Маргарита Козлова.

Она отметила, что при необходимости оператор всегда имеет возможность получить дополнительную консультация с профильным специалистом.

Добавим, что операторы работают в три смены: с 08:00 до 16:00; с 16:00 до 00:00; с 00:00 до 08:00. В дневных сменах задействованы 20-30 человек, в ночной – 2-3.

- Главное, чтобы ни один вопрос не остался без ответа, и люди были уверены, что смогут получить необходимую информацию. Спасибо вам за то, что выполняете эту важную работу, – обратилась к сотрудникам колл-центра Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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