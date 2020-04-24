2020-04-24T11:41:57+03:00
Происшествия

Югорчанин получал пенсию за покойного крестного в Сургутском районе

Деньги он тратил на спиртное и развлечения
Руслан Савинов
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Югорчанин получал пенсию за покойного крестного в Сургутском районеЮгорчанин получал пенсию за покойного крестного в Сургутском районеФото: pixabay.com
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В полицию Сургутского района поступило обращение от работников центра Пенсионного фонда России по факту снятия страховой пенсии покойного гражданина. Как омтетили в пресс-службе УМВД ХМАО, общая сумма ущерба более 60 тысяч рублей.

- Установлен и задержан 38-летний житель поселка Белый Яр. Мужчина пояснил, что в октябре 2019 года, когда умер его крестный отец, он привязал его банковскую карту к своему номеру телефона, чтобы снять деньги, но на счету денег не оказалось, - начали свой рассказ полицейские.

Спустя две недели мужчине пришло смс о перечислении страховой пенсии, которую он сразу же снял. Так как у покойного в Югре родственников не было, уведомление в Пенсионный фонд РФ о смерти гражданина никто не передавал.

- Подозреваемый воспользовался этим фактом и три раза присвоил с банковской карты выплаты страховой пенсии. Деньги он тратил на алкоголь и развлечения, - уточнили стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Виновному может грозить наказание в виде лишения свободы до двух лет. Сейчас югорчанин под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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