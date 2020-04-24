2020-04-24T11:32:14+03:00
Общество

Более полумиллиарда рублей направит Минфин РФ бюджету ХМАО для противостояния коронавирусу

На эти деньги оборудую дополнительный коечный фонд
Руслан Савинов
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На эти деньги оборудую дополнительный коечный фондНа эти деньги оборудую дополнительный коечный фондФото: pixabay.com
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Минфин России направит бюджету Югры свыше 540 миллионов рублей на оснащение коечного фонда. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе правительства ХМАО.

- Соглашение с министерством финансов одобрили члены правительства региона. Документом предусмотрено выделение бюджету Югры средств федерального бюджета в размере 543 миллионов рублей. Эти средства направлены на материально-техническое оснащение, в том числе кислородным оборудованием, дополнительно создаваемого для профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции коечного фонда медорганизаций, – пояснила глава региона Наталья Комарова.

Также это позволит обеспечить медработников средствами индивидуальной защиты и оснастить либо переоснастить медорганизации в соответствии с порядками оказания помощи по профилям «Анестезиология и реаниматология», «Пульмонология» при инфекционных заболеваниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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