Более полумиллиарда рублей направит Минфин РФ бюджету ХМАО для противостояния коронавирусу
Минфин России направит бюджету Югры свыше 540 миллионов рублей на оснащение коечного фонда. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе правительства ХМАО.
- Соглашение с министерством финансов одобрили члены правительства региона. Документом предусмотрено выделение бюджету Югры средств федерального бюджета в размере 543 миллионов рублей. Эти средства направлены на материально-техническое оснащение, в том числе кислородным оборудованием, дополнительно создаваемого для профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции коечного фонда медорганизаций, – пояснила глава региона Наталья Комарова.
Также это позволит обеспечить медработников средствами индивидуальной защиты и оснастить либо переоснастить медорганизации в соответствии с порядками оказания помощи по профилям «Анестезиология и реаниматология», «Пульмонология» при инфекционных заболеваниях.
ИСТОЧНИК KP.RU