24 Апр 2020 2020-04-24T11:14:33+03:00

За невыплату зарплаты директора компании дисквалифицировали на год в Кондинском районе Фото: pixabay.com

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Правоохранители Кондинского района проверили соблюдение трудового законодательства в обществе «Междуреченские коммунальные системы».

Установлено, что перед восемью сотрудниками и 32 бывшими работниками предприятия, которых уволили из-за сокращения штата, была задолженность по зарплате на сумму более 2,2 млн рублей.

- Прокурор возбудил в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении по статье «Невыплата или неполная выплата зарплаты лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение», - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд признал директора предприятия виновным и назначил наказание в виде дисквалификацию Теперь виновный лишен права занимать руководящую должность на срок в один год.

В итоге после вмешательства прокуратуры долги по зарплате полностью выплачены.

ИСТОЧНИК KP.RU