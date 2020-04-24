2020-04-24T10:48:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 24 апреля 2020 года составило 217

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 24 апреля 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 24 апреля 2020 года составило 217Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 24 апреля 2020 года составило 217Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 апреля 2020 года: 217 человек, за сутки зафиксировано 2 новых случая. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Отметим, что за последние сутки по России подтверждены 5849 случаев коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 677 человек.

- Всего в РФ зарегистрировано 68 622 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 5568 человек, - уточнили в оперативном штабе по противодействию инфекции.

К сожалению за сутки по России зафиксировано 60 смертей. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 615 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 217 случаев заболевания.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - обращаются к югорчанам врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студент в Сургуте испортил себе жизнь кражей дорогого велосипеда
Губернатор ХМАО оценила возможности горячей линии по вопросам противодействия коронавирусу
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Югорчанин получал пенсию за покойного крестного в Сургутском районе
Более полумиллиарда рублей направит Минфин РФ бюджету ХМАО для противостояния коронавирусу
За невыплату зарплаты директора компании дисквалифицировали на год в Кондинском районе
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 24 апреля 2020 года составило 217
Еще пять пациентов выздоровели в ХМАО после заражения коронавирусом
Сургутянин изрезал ночью на детской площадке ограничительные ленты
Вартовчанка прописала у себя на даче десятки человек
Волонтеры Мегиона поддержали жителей изолированного дома рэп-композицией
Наркосбытчика из Московской области осудят в Нефтеюганске
Центр СПИД в Югре проконсультирует по телефону по любым вопросам ВИЧ-инфекции
Окончится ли в Югре учебный год раньше срока?
Вор в Ханты-Мансийске украл два тюбика зубной пасты и кое-что еще
Ни одной аварии не случилось на югорских дорогах
Погода в Югре 24 апреля: небольшое похолодание
В Югорске руководитель учреждения воспользовалась премиями подчиненных
Злостного дорожного нарушителя задержали в Мегионе
Четвертый госпиталь подготовили в Нижневартовске для пациентов с коронавирусом
Югорчанам назвали самый надежный способ не заразиться коронавирусом
Стало известно, кого признали лучшим семейным врачом ХМАО
Психологи Сургута приготовили для югорчан курс лекций, как пережить пандемию
Югорчанка при попытке сдать квартиру стала жертвой аферистов
На пожаре в Лангепасе спасли двоих детей
Сургутянин опорочил честь девушки в социальных сетях