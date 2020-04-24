24 Апр 2020 2020-04-24T10:48:50+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 24 апреля 2020 года составило 217 Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 24 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 апреля 2020 года: 217 человек, за сутки зафиксировано 2 новых случая. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Отметим, что за последние сутки по России подтверждены 5849 случаев коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 677 человек.

- Всего в РФ зарегистрировано 68 622 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 5568 человек, - уточнили в оперативном штабе по противодействию инфекции.

К сожалению за сутки по России зафиксировано 60 смертей. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 615 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 217 случаев заболевания.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - обращаются к югорчанам врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU