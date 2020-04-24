24 Апр 2020 2020-04-24T10:32:03+03:00

Еще пять пациентов выздоровели в ХМАО после заражения коронавирусом Фото: pixabay.com

Всего в регионе уже 44 человека полностью оправились от инфекции

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В Югре выписаны еще пять пациентов в связи с выздоровлением. По данным регионального оперативного штаба территориально выздоровевшие из следующих мест: Ханты-Мансийский район - четверо, Сургут - один.

- Всего в округе выздоровели к настоящему моменту уже 44 человека – пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.

Уточняется, что из 215 ранее лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции десять пациентов - в тяжелом состоянии, трое из них на искусственной вентиляции легких, а 160 пациентов - в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Напомним, что ранее одна пациентка, женщина, 70 лет, скончалась от остановки сердца, несмотря на все усилия врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU