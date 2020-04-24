2020-04-24T11:19:21+03:00
Общество

Сургутянин изрезал ночью на детской площадке ограничительные ленты

Мужчине грозит наказание за нарушение режима самоизоляции
Руслан Савинов
Поделиться:
Сургутянину грозит штраф за нарушение самоизоляцииСургутянину грозит штраф за нарушение самоизоляцииФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В популярной социальной сети накануне, 23 апреля, появилось видео, на котором неизвестный ночью ходит по детской площадке с ножницами и разрезает ограничительные ленты.

- Так автор видео показывал, что нарушает режим обязательной самоизоляции, который введен с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Также своими действиями мужчина комментировал и выражал негодование по факту ограничительных мер, - пояснили полицейские. Личность мужчины установлена: им оказался 37летний местный житель.

Известно, что в отношении автора ролика составлен административный протокол по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

Мужчине грозит предупреждение или наложение административного штрафа от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студент в Сургуте испортил себе жизнь кражей дорогого велосипеда
Губернатор ХМАО оценила возможности горячей линии по вопросам противодействия коронавирусу
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Югорчанин получал пенсию за покойного крестного в Сургутском районе
Более полумиллиарда рублей направит Минфин РФ бюджету ХМАО для противостояния коронавирусу
За невыплату зарплаты директора компании дисквалифицировали на год в Кондинском районе
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 24 апреля 2020 года составило 217
Еще пять пациентов выздоровели в ХМАО после заражения коронавирусом
Сургутянин изрезал ночью на детской площадке ограничительные ленты
Вартовчанка прописала у себя на даче десятки человек
Волонтеры Мегиона поддержали жителей изолированного дома рэп-композицией
Наркосбытчика из Московской области осудят в Нефтеюганске
Центр СПИД в Югре проконсультирует по телефону по любым вопросам ВИЧ-инфекции
Окончится ли в Югре учебный год раньше срока?
Вор в Ханты-Мансийске украл два тюбика зубной пасты и кое-что еще
Ни одной аварии не случилось на югорских дорогах
Погода в Югре 24 апреля: небольшое похолодание
В Югорске руководитель учреждения воспользовалась премиями подчиненных
Злостного дорожного нарушителя задержали в Мегионе
Четвертый госпиталь подготовили в Нижневартовске для пациентов с коронавирусом
Югорчанам назвали самый надежный способ не заразиться коронавирусом
Стало известно, кого признали лучшим семейным врачом ХМАО
Психологи Сургута приготовили для югорчан курс лекций, как пережить пандемию
Югорчанка при попытке сдать квартиру стала жертвой аферистов
На пожаре в Лангепасе спасли двоих детей
Сургутянин опорочил честь девушки в социальных сетях