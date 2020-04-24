Сургутянин изрезал ночью на детской площадке ограничительные ленты

24 Апр 2020 2020-04-24T11:19:21+03:00

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В популярной социальной сети накануне, 23 апреля, появилось видео, на котором неизвестный ночью ходит по детской площадке с ножницами и разрезает ограничительные ленты.

- Так автор видео показывал, что нарушает режим обязательной самоизоляции, который введен с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Также своими действиями мужчина комментировал и выражал негодование по факту ограничительных мер, - пояснили полицейские. Личность мужчины установлена: им оказался 37летний местный житель.

Известно, что в отношении автора ролика составлен административный протокол по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

Мужчине грозит предупреждение или наложение административного штрафа от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU