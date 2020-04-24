24 Апр 2020 2020-04-24T10:14:41+03:00

Вартовчанка прописала у себя на даче десятки человек Фото: pixabay.com

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Прокуратура Нижневартовска направила в суд уголовное дело о фиктивной регистрации местной жительницей 36 граждан.

- Правоохранители Нижневартовска обвиняют 37-летнюю вартовчанку в совершении преступления по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Предварительное расследование показало, что женщина с июля 2019 года по февраль 2020 года через МФЦ в принадлежащем ей дачном доме, не пригодном для проживания, зарегистрировала 36 человек. Все они являются гражданами России, которые фактически в этом жилом помещении не проживали.

Добавим, что к настоящему моменту уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU