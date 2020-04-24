2020-04-24T10:02:26+03:00
Общество

Волонтеры Мегиона поддержали жителей изолированного дома рэп-композицией

Жильцы одобрительно отнеслись к задумке добровольцев
Руслан Савинов
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Волонтеры Мегиона поддержали жителей изолированного дома рэп-композицией. Фото администрации города.Волонтеры Мегиона поддержали жителей изолированного дома рэп-композицией. Фото администрации города.
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Активная молодежь Мегиона решила поддержать жителей дома по улице Заречная, 15, которые находятся на принудительной самоизоляции согласно постановлению Роспотребнадзора ХМАО.

Мы организовали мини - флешмоб: написали на асфальте слова поддержки #МыдомаМегион и #БудьздоровМегион. Также один из волонтеров на инструментальной установке исполнил рэп-композицию со словами поддержки в адрес жителей, - пояснили организаторы акции.

Отмечается, что во время меропртиятия все волонтеры строго соблюдали меры предосторожности.

- Жители дома оказались в очень непростой и сложной ситуации, в которой мог оказаться каждый из нас. Этой акцией нам хотелось их морально поддержать, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Приятно, что жильцы дома одобрительно отнеслись к нашей идее, - рассказала участница акции Ксения Циммерман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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