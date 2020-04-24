Волонтеры Мегиона поддержали жителей изолированного дома рэп-композицией
Активная молодежь Мегиона решила поддержать жителей дома по улице Заречная, 15, которые находятся на принудительной самоизоляции согласно постановлению Роспотребнадзора ХМАО.
Мы организовали мини - флешмоб: написали на асфальте слова поддержки #МыдомаМегион и #БудьздоровМегион. Также один из волонтеров на инструментальной установке исполнил рэп-композицию со словами поддержки в адрес жителей, - пояснили организаторы акции.
Отмечается, что во время меропртиятия все волонтеры строго соблюдали меры предосторожности.
- Жители дома оказались в очень непростой и сложной ситуации, в которой мог оказаться каждый из нас. Этой акцией нам хотелось их морально поддержать, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Приятно, что жильцы дома одобрительно отнеслись к нашей идее, - рассказала участница акции Ксения Циммерман.
ИСТОЧНИК KP.RU