2020-04-24T09:40:22+03:00
Происшествия

Наркосбытчика из Московской области осудят в Нефтеюганске

У мужчины изъяли 400 грамм «синтетики»
Руслан Савинов
Поделиться:
Наркосбытчика из Московской области осудят в НефтеюганскеНаркосбытчика из Московской области осудят в Нефтеюганске
Изменить размер текста:

Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинение в отношении 44-летнего жителя Московской области. По данным пресс-службы региональной прокуратуры мужчину обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

По данным следствия, злоумышленник привез для сбыта в регион крупную партию запрещенных веществ, часть которых расфасовал на мелкие свертки и разместил в тайниках-закладках в Сургуте и Нефтеюганске. Часть наркотиков мужчина хранил при себе в месте своего временного проживания в Нефтеюганске.

- В октябре 2019 года преступная деятельность наркосбытчика была пресечена правоохранительными органами, из незаконного оборота изъято 400 грамм «синтетики», - пояснили стражи порядка.

Обвиняемого заключили под стражу. Мужчине грозит 20 лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студент в Сургуте испортил себе жизнь кражей дорогого велосипеда
Губернатор ХМАО оценила возможности горячей линии по вопросам противодействия коронавирусу
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Югорчанин получал пенсию за покойного крестного в Сургутском районе
Более полумиллиарда рублей направит Минфин РФ бюджету ХМАО для противостояния коронавирусу
За невыплату зарплаты директора компании дисквалифицировали на год в Кондинском районе
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 24 апреля 2020 года составило 217
Еще пять пациентов выздоровели в ХМАО после заражения коронавирусом
Сургутянин изрезал ночью на детской площадке ограничительные ленты
Вартовчанка прописала у себя на даче десятки человек
Волонтеры Мегиона поддержали жителей изолированного дома рэп-композицией
Наркосбытчика из Московской области осудят в Нефтеюганске
Центр СПИД в Югре проконсультирует по телефону по любым вопросам ВИЧ-инфекции
Окончится ли в Югре учебный год раньше срока?
Вор в Ханты-Мансийске украл два тюбика зубной пасты и кое-что еще
Ни одной аварии не случилось на югорских дорогах
Погода в Югре 24 апреля: небольшое похолодание
В Югорске руководитель учреждения воспользовалась премиями подчиненных
Злостного дорожного нарушителя задержали в Мегионе
Четвертый госпиталь подготовили в Нижневартовске для пациентов с коронавирусом
Югорчанам назвали самый надежный способ не заразиться коронавирусом
Стало известно, кого признали лучшим семейным врачом ХМАО
Психологи Сургута приготовили для югорчан курс лекций, как пережить пандемию
Югорчанка при попытке сдать квартиру стала жертвой аферистов
На пожаре в Лангепасе спасли двоих детей
Сургутянин опорочил честь девушки в социальных сетях