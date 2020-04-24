Наркосбытчика из Московской области осудят в Нефтеюганске

24 Апр 2020 2020-04-24T09:40:22+03:00

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Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинение в отношении 44-летнего жителя Московской области. По данным пресс-службы региональной прокуратуры мужчину обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

По данным следствия, злоумышленник привез для сбыта в регион крупную партию запрещенных веществ, часть которых расфасовал на мелкие свертки и разместил в тайниках-закладках в Сургуте и Нефтеюганске. Часть наркотиков мужчина хранил при себе в месте своего временного проживания в Нефтеюганске.

- В октябре 2019 года преступная деятельность наркосбытчика была пресечена правоохранительными органами, из незаконного оборота изъято 400 грамм «синтетики», - пояснили стражи порядка.

Обвиняемого заключили под стражу. Мужчине грозит 20 лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU