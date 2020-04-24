24 Апр 2020 2020-04-24T09:24:39+03:00

Центр СПИД в Югре проконсультирует по телефону по любым вопросам ВИЧ-инфекции. Фото Центр СПИД в ХМАО.

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Сотрудники Центра СПИД в ХМАО готовы ответить на все вопросы о профилактике заражения ВИЧ и оказать психологическую помощь тем, кто уже столкнулся с инфекцией.

- Необходимо знать о правилах безопасности для пациента и окружающих: в каких случаях больной обязан сообщить о ВИЧ, какие процедуры запрещены и так далее. Также отдельно пояснят по социальным вопросам, которые касаются жизни больного, в том числе и о проходящих акциях и мероприятиях в поддержку пациентов, сообщили специалисты.

Кроме того, психологи линии доверия попытаются помочь человеку справиться с ситуацией и эмоциональным кризисом людям, у которых есть подозрение на ВИЧ.

Итак, консультация проходит по телефону: 8 (3466) 43-30-30, с понедельника по пятницу, с 08:00 до 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU