Центр СПИД в Югре проконсультирует по телефону по любым вопросам ВИЧ-инфекции
Сотрудники Центра СПИД в ХМАО готовы ответить на все вопросы о профилактике заражения ВИЧ и оказать психологическую помощь тем, кто уже столкнулся с инфекцией.
- Необходимо знать о правилах безопасности для пациента и окружающих: в каких случаях больной обязан сообщить о ВИЧ, какие процедуры запрещены и так далее. Также отдельно пояснят по социальным вопросам, которые касаются жизни больного, в том числе и о проходящих акциях и мероприятиях в поддержку пациентов, сообщили специалисты.
Кроме того, психологи линии доверия попытаются помочь человеку справиться с ситуацией и эмоциональным кризисом людям, у которых есть подозрение на ВИЧ.
Итак, консультация проходит по телефону: 8 (3466) 43-30-30, с понедельника по пятницу, с 08:00 до 15:00.
ИСТОЧНИК KP.RU