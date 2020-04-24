Окончится ли в Югре учебный год раньше срока?
Югорчан заверили, что окончание учебного года в более ранние сроки не предполагается:
- Распространяемая информация о том, что большинство регионов обучение уже завершили, не соответствует действительности. Такое решение принято лишь одним субъектом РФ, в котором нет технической возможности организовать обучение в дистанционном режиме. Форма обучения в мае будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в ХМАО. Очная форма обучения будет возобновлена при условии отмены режимов повышенной готовности и самоизоляции, - пояснили в пресс-службе департамент образования и молодежной политики ХМАО.
Специалисты отметили, что выбор формы проведения урока и домашнего задания находятся полностью в рамках компетенция учителя.
- Проанализировав двухнедельный опыт работы школ, готовятся рекомендации о снижении нагрузки на детей и педагогов. К концу недели их получат учителя, - уточнили в депобразования и молодежи ХМАО.
Отдельного комментария удостоился вопрос о ситуации с несогласием с выставленными оценками:
- В электронном дневнике есть техническая возможность задать вопрос учителю. Данная переписка конфиденциальная и Вы можете попросить пояснить причины снижения оценки. Если ребенок не понял материал, из представленного учителем, то можно попросить назначить консультацию в удобное для всех время, - рассказали эксперты.
Кроме того, домашнее задание задается к следующему уроку, поэтому требование его выполнения в день получения не может быть обоснованным.
ИСТОЧНИК KP.RU