2020-04-24T08:47:25+03:00
Происшествия

Вор в Ханты-Мансийске украл два тюбика зубной пасты и кое-что еще

Всего за сутки произошло две кражи
Руслан Савинов
Поделиться:
Вор в Ханты-Мансийске украл два тюбика зубной пасты и кое-что ещеВор в Ханты-Мансийске украл два тюбика зубной пасты и кое-что еще
Изменить размер текста:

В ХМАО накануне, 23 апреля, случилось 58 преступлений. По данным пресс-службы УМВД Югры, уже раскрыто 32 нарушения закона, из них: разбой, два грабежа, четыре мошенничества, угон, четыре преступления в сфере оборота наркотиков и две кражи.

Так, ранее судимый 22-летний вартовчанин в районе магазина «Кинг» на улице Интернациональной открыто с применением силы украл сотовый телефон. Ущерб пострадавшему - около 14 тысяч рубелей. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Ханты-Мансийске полицейские установили подозреваемого в краже: 43-летний мужчина похитил из магазина на улице Заводская: три набора конфет, три банки кофе, два тюбика зубной пасты, четыре станка для бритья и бритвенные кассеты. Общая стоимость похищенного - более 3700 рублей. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник под подпиской о невыезде.

Кроме того, в Югре за минувшие сутки раскрыто шесть ранее произошедших преступлений и выявлено более девяти тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студент в Сургуте испортил себе жизнь кражей дорогого велосипеда
Губернатор ХМАО оценила возможности горячей линии по вопросам противодействия коронавирусу
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Югорчанин получал пенсию за покойного крестного в Сургутском районе
Более полумиллиарда рублей направит Минфин РФ бюджету ХМАО для противостояния коронавирусу
За невыплату зарплаты директора компании дисквалифицировали на год в Кондинском районе
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 24 апреля 2020 года составило 217
Еще пять пациентов выздоровели в ХМАО после заражения коронавирусом
Сургутянин изрезал ночью на детской площадке ограничительные ленты
Вартовчанка прописала у себя на даче десятки человек
Волонтеры Мегиона поддержали жителей изолированного дома рэп-композицией
Наркосбытчика из Московской области осудят в Нефтеюганске
Центр СПИД в Югре проконсультирует по телефону по любым вопросам ВИЧ-инфекции
Окончится ли в Югре учебный год раньше срока?
Вор в Ханты-Мансийске украл два тюбика зубной пасты и кое-что еще
Ни одной аварии не случилось на югорских дорогах
Погода в Югре 24 апреля: небольшое похолодание
В Югорске руководитель учреждения воспользовалась премиями подчиненных
Злостного дорожного нарушителя задержали в Мегионе
Четвертый госпиталь подготовили в Нижневартовске для пациентов с коронавирусом
Югорчанам назвали самый надежный способ не заразиться коронавирусом
Стало известно, кого признали лучшим семейным врачом ХМАО
Психологи Сургута приготовили для югорчан курс лекций, как пережить пандемию
Югорчанка при попытке сдать квартиру стала жертвой аферистов
На пожаре в Лангепасе спасли двоих детей
Сургутянин опорочил честь девушки в социальных сетях