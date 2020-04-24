24 Апр 2020 2020-04-24T08:47:25+03:00

Вор в Ханты-Мансийске украл два тюбика зубной пасты и кое-что еще

Всего за сутки произошло две кражи

Изменить размер текста: A A

В ХМАО накануне, 23 апреля, случилось 58 преступлений. По данным пресс-службы УМВД Югры, уже раскрыто 32 нарушения закона, из них: разбой, два грабежа, четыре мошенничества, угон, четыре преступления в сфере оборота наркотиков и две кражи.

Так, ранее судимый 22-летний вартовчанин в районе магазина «Кинг» на улице Интернациональной открыто с применением силы украл сотовый телефон. Ущерб пострадавшему - около 14 тысяч рубелей. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Ханты-Мансийске полицейские установили подозреваемого в краже: 43-летний мужчина похитил из магазина на улице Заводская: три набора конфет, три банки кофе, два тюбика зубной пасты, четыре станка для бритья и бритвенные кассеты. Общая стоимость похищенного - более 3700 рублей. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник под подпиской о невыезде.

Кроме того, в Югре за минувшие сутки раскрыто шесть ранее произошедших преступлений и выявлено более девяти тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU