24 Апр 2020 2020-04-24T07:58:17+03:00

Ни одной аварии не случилось на югорских дорогах. Фото ГИБДД ХМАО.

Однако пьяные водители никуда не делись

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На территории Ханты-Мансийского автономного округа не произошло ни единого дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими, накануне, 23 апреля. Такие радостные новости, второй день подряд, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Однако в Югре сотрудники ГИБДД задержали 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверых – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 27 водителей привлечены к ответственности.

Добавим, что автоинспекторы региона поддержали поддержали флешмоб «#Юграулыбаетсяглазами». Суть акции сделать фото в медицинской маске, при этом улыбаясь.

ИСТОЧНИК KP.RU