Погода в Югре 24 апреля: небольшое похолодание

24 Апр 2020 2020-04-24T05:02:11+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 24 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем +3, +8 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5, +7 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается дождь со снегом. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +7 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1-5 метров в секунду. Температура воздух днем составит +7, +8 градусов.

На Руси этот день называли «Антип Водогон». По погоде отмечали: считалось, что именно на Антипа медведь выходит из берлоги.

ИСТОЧНИК KP.RU