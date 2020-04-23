В Югорске руководитель учреждения воспользовалась премиями подчиненных

23 Апр 2020 2020-04-23T16:15:32+03:00

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Югорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Югорска. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, женщину подозревают в совершении преступления, по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

По данным следствия в октябре - декабре 2019 года подозреваемая была директором одного из муниципальных бюджетных учреждений Югорска:

- Она использовала служебное положение и безосновательно поощрила выплатой материальной помощи в завышенном размере подчиненным работникам. При этом часть необоснованно полученных денег подчиненные по требованию начальницы вернули ей на банковскую карту, - пояснили стражи порядка.

К настоящему моменту следствие располагает тремя такими фактами, в результате которых подозреваемая присвоила более четверти миллиона рублей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU