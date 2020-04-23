В Югорске руководитель учреждения воспользовалась премиями подчиненных
Югорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Югорска. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, женщину подозревают в совершении преступления, по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
По данным следствия в октябре - декабре 2019 года подозреваемая была директором одного из муниципальных бюджетных учреждений Югорска:
- Она использовала служебное положение и безосновательно поощрила выплатой материальной помощи в завышенном размере подчиненным работникам. При этом часть необоснованно полученных денег подчиненные по требованию начальницы вернули ей на банковскую карту, - пояснили стражи порядка.
К настоящему моменту следствие располагает тремя такими фактами, в результате которых подозреваемая присвоила более четверти миллиона рублей.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU