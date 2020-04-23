2020-04-23T15:38:56+03:00
Общество

Злостного дорожного нарушителя задержали в Мегионе

Злоумышленник под подпиской о невыезде
Руслан Савинов
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Злостного дорожного нарушителя задержали в МегионеЗлостного дорожного нарушителя задержали в МегионеФото: pixabay.com
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Сотрудники ДПС во время патрулирования Мегиона остановили «Митсубиси», водитель которого по внешним признакам был пьян. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, от прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.

- Мегионец ранее неоднократно попадал в поле зрения стражей порядка за подобные правонарушения. В 2019 году даже приговаривали к наказанию в виде обязательных работ на сто часов, - пояснили полицейские.

К настоящему моменту материалы переданы в суд для принятия решения. Максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до двух лет.

Сейчас злоумышленник под подпиской о невыезде. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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