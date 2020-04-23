Злостного дорожного нарушителя задержали в Мегионе
Сотрудники ДПС во время патрулирования Мегиона остановили «Митсубиси», водитель которого по внешним признакам был пьян. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, от прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.
- Мегионец ранее неоднократно попадал в поле зрения стражей порядка за подобные правонарушения. В 2019 году даже приговаривали к наказанию в виде обязательных работ на сто часов, - пояснили полицейские.
К настоящему моменту материалы переданы в суд для принятия решения. Максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до двух лет.
Сейчас злоумышленник под подпиской о невыезде. Автомобиль помещен на штрафстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU