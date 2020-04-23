23 Апр 2020 2020-04-23T15:04:47+03:00

Четвертый госпиталь подготовили в Нижневартовске для пациентов с коронавирусом. Фото администрации города.

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В Нижневартовске идет работа над четвертым госпиталем для размещения при необходимости больных коронавирусом. По данным пресс-службы администрации города, медучреждение будет расположено в пункте временного размещения граждан во втором корпусе школы №34.

- Подготовительные работы завершаются. Госпиталь будет готов к развертыванию в конце этой недели. В здании школы расположатся сто дополнительных коек, - пояснили власти города.

Сообщается, что выбор именно этой школы для размещения обусловлен тем, что здесь в 2015 году временно размещали жителей районов из области подтопления. Персонал пункта имеет хороший опыт и полностью готов к приему людей.

Добавим, что четвертый госпиталь будет развернут только в случае заполнения предыдущих трех.

ИСТОЧНИК KP.RU