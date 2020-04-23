2020-04-23T15:04:47+03:00
Общество

Четвертый госпиталь подготовили в Нижневартовске для пациентов с коронавирусом

Разворачивают сто дополнительных коек
Руслан Савинов
Поделиться:
Четвертый госпиталь подготовили в Нижневартовске для пациентов с коронавирусом. Фото администрации города.Четвертый госпиталь подготовили в Нижневартовске для пациентов с коронавирусом. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

В Нижневартовске идет работа над четвертым госпиталем для размещения при необходимости больных коронавирусом. По данным пресс-службы администрации города, медучреждение будет расположено в пункте временного размещения граждан во втором корпусе школы №34.

- Подготовительные работы завершаются. Госпиталь будет готов к развертыванию в конце этой недели. В здании школы расположатся сто дополнительных коек, - пояснили власти города.

Сообщается, что выбор именно этой школы для размещения обусловлен тем, что здесь в 2015 году временно размещали жителей районов из области подтопления. Персонал пункта имеет хороший опыт и полностью готов к приему людей.

Добавим, что четвертый госпиталь будет развернут только в случае заполнения предыдущих трех.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четвертый госпиталь подготовили в Нижневартовске для пациентов с коронавирусом
Югорчанам назвали самый надежный способ не заразиться коронавирусом
Стало известно, кого признали лучшим семейным врачом ХМАО
Психологи Сургута приготовили для югорчан курс лекций, как пережить пандемию
Югорчанка при попытке сдать квартиру стала жертвой аферистов
На пожаре в Лангепасе спасли двоих детей
Сургутянин опорочил честь девушки в социальных сетях
Строительство детского сада в Сургутском районе близится к завершению
Открывается сезон весенней охоты на водоплавающую дичь в Югре
Жителя Сургута задержали с подозрительным свертком в кармане
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 23 апреля 2020 года составило 215
Активисты Югры бьют тревогу: центр для бездомных животных в Сургуте остро нуждается в помощи
Водителям Югры напомнили, что тонировка авто не допустима
Женщина в Нягани убила друга кухонным ножом
Нарушителей самоизоляции в Сургуте, отмечавших юбилей, привлекли к ответственности
«Лексус» сбил женщину в Ханты-Мансийске
Югорчанам рассказали, что поможет организовать эффективные тренировки дома
В ХМАО разработают регламент обеспечения курьерской доставки в условиях пандемии
Госавтоинспекторы Югры напомнили об опасности «дорожных ловушек» для детей
Работодатель в Когалыме задолжал сотруднику более 80 тысяч рублей
Погода в Югре 23 апреля: местами сильный дождь и снег
Югорчанам пояснили, как устроена работа КПП в регионе
В Югре участились кражи велосипедов
Серебряные волонтеры Югры приступили к пошиву медицинских масок
Ко Дню Победы в Мегионе повесили баннер с грамматической ошибкой
В Нефтеюганске приступили к тотальной дезинфекции
Когалымчанка поцарапала лицо полицейского и укусила его коллегу