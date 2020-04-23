Югорчанам назвали самый надежный способ не заразиться коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T14:48:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На 23 апреля в ХМАО зарегистрировано 215 случаев коронавируса.

По словам замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инны Кудрявцевой, за минувшие сутки подтверждено 12 новых случаев: в Ханты-Мансийском районе - два, в Нягани - пять, в Мегионе - три, в Ханты-Мансийске - один, в Нижневартовском районе -один. Возрастная структура заболевших: восемь пациентов в возрасте 18 - 60 лет, старше 60 лет – четыре человека. Завозной случай – один.

- В ХМАО 39 выздоровевших и выписанных с выздоровлением, но при этом в стационаре продолжают лечение 114 пациентов, амбулаторно - 49 пациентов, - уточнил глава депздрава региона Алексей Добровольский.

Он также отметил, что самоизоляция, по-прежнему, - единственным самый надежный способ не заболеть.

ИСТОЧНИК KP.RU