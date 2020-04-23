Стало известно, кого признали лучшим семейным врачом ХМАО

23 Апр 2020 2020-04-23T14:37:44+03:00

Список лучших врачей Югры стал больше

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Заведующая филиалом Ханты-мансийской районной больницы в поселке Кедровый пополнила список лучших врачей региона. Об этом сообщила пресс-служба депздрава ХМАО.

- Врач общей практики, заведующая филиалом Ханты-Мансийской районной больницы в поселке Кедровый Любовь Маковийчук признана победителем в номинации «Лучший врач общей практики, семейный врач по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса врачей, - пояснили эксперты.

Коллеги отзываются о Любови Маковийчук как о враче, который пользуется в коллективе заслуженным авторитетом, умеет находить нестандартные подходы к решению поставленных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU