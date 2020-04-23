Психологи Сургута приготовили для югорчан курс лекций, как пережить пандемию

23 Апр 2020 2020-04-23T14:28:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сургутская клиническая психоневрологическая больница начала проведение цикла онлайн - трансляций «Без Паники» в формате прямого эфира.

Итак, начало ежедневно в 10:00, кроме субботы и воскресенья.

- В прямом эфире можно задать вопросы психологам Сургутской клинической психоневрологической больницы. Подготовлены актуальные темы эфиров, - пояснили организаторы.

24 апреля пройдет эфир на тему, как помочь родителю ребенка с ментальными нарушениями в период пандемии коронавируса. 27 апреля - как справиться с паникой в период пандемии. 28 апреля- как быть терпимым в период пандемии. Наконец, 29 апреля расскажут о супружеских отношениях в период изоляции.

Добавим, что перейти в эфир можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU