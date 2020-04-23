Югорчанка при попытке сдать квартиру стала жертвой аферистов

23 Апр 2020 2020-04-23T14:17:14+03:00

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В полицию Пыть-Яха обратилась 44-летняя местная жительница с заявлением о о том, что неизвестная обманом похитила у нее 240 тысяч рублей.

- Потерпевшая пояснила разместила на «Авито» объявление о сдаче своей двухкомнатной квартиры в Сургуте. Через несколько дней ей позвонила женщина, пожелавшая арендовать жилье, и пояснила, что за квартиру будет платить организация ее военной части, - начали рассказ стражи порядка.

Затем злоумышленница попросила потерпевшую взять из банкомата квитанцию с паролем и логином и продиктовать ей. Вскоре доверчивой жертве пришло на мобильный смс от банка о том, что с ее кредитки списали 240 тысяч рублей на неизвестные ей счета.

- Заявительница проверила кредитную карту и обнаружила остаток в размере 700 рублей,- рассказали полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU