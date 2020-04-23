2020-04-23T14:17:14+03:00
Происшествия

Югорчанка при попытке сдать квартиру стала жертвой аферистов

Со счетов женщины списали кругленькую сумму
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчанка при попытке сдать квартиру стала жертвой аферистовЮгорчанка при попытке сдать квартиру стала жертвой аферистовФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В полицию Пыть-Яха обратилась 44-летняя местная жительница с заявлением о о том, что неизвестная обманом похитила у нее 240 тысяч рублей.

- Потерпевшая пояснила разместила на «Авито» объявление о сдаче своей двухкомнатной квартиры в Сургуте. Через несколько дней ей позвонила женщина, пожелавшая арендовать жилье, и пояснила, что за квартиру будет платить организация ее военной части, - начали рассказ стражи порядка.

Затем злоумышленница попросила потерпевшую взять из банкомата квитанцию с паролем и логином и продиктовать ей. Вскоре доверчивой жертве пришло на мобильный смс от банка о том, что с ее кредитки списали 240 тысяч рублей на неизвестные ей счета.

- Заявительница проверила кредитную карту и обнаружила остаток в размере 700 рублей,- рассказали полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четвертый госпиталь подготовили в Нижневартовске для пациентов с коронавирусом
Югорчанам назвали самый надежный способ не заразиться коронавирусом
Стало известно, кого признали лучшим семейным врачом ХМАО
Психологи Сургута приготовили для югорчан курс лекций, как пережить пандемию
Югорчанка при попытке сдать квартиру стала жертвой аферистов
На пожаре в Лангепасе спасли двоих детей
Сургутянин опорочил честь девушки в социальных сетях
Строительство детского сада в Сургутском районе близится к завершению
Открывается сезон весенней охоты на водоплавающую дичь в Югре
Жителя Сургута задержали с подозрительным свертком в кармане
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 23 апреля 2020 года составило 215
Активисты Югры бьют тревогу: центр для бездомных животных в Сургуте остро нуждается в помощи
Водителям Югры напомнили, что тонировка авто не допустима
Женщина в Нягани убила друга кухонным ножом
Нарушителей самоизоляции в Сургуте, отмечавших юбилей, привлекли к ответственности
«Лексус» сбил женщину в Ханты-Мансийске
Югорчанам рассказали, что поможет организовать эффективные тренировки дома
В ХМАО разработают регламент обеспечения курьерской доставки в условиях пандемии
Госавтоинспекторы Югры напомнили об опасности «дорожных ловушек» для детей
Работодатель в Когалыме задолжал сотруднику более 80 тысяч рублей
Погода в Югре 23 апреля: местами сильный дождь и снег
Югорчанам пояснили, как устроена работа КПП в регионе
В Югре участились кражи велосипедов
Серебряные волонтеры Югры приступили к пошиву медицинских масок
Ко Дню Победы в Мегионе повесили баннер с грамматической ошибкой
В Нефтеюганске приступили к тотальной дезинфекции
Когалымчанка поцарапала лицо полицейского и укусила его коллегу