2020-04-23T13:34:42+03:00
Происшествия

На пожаре в Лангепасе спасли двоих детей

Огнеборцы ликвидировали последствия возгорания в жилом доме
Руслан Савинов
Поделиться:
На пожаре в Лангепасе спасли двоих детей. Фото МЧС Югры.На пожаре в Лангепасе спасли двоих детей. Фото МЧС Югры.
Изменить размер текста:

Диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона Лангепаса поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме на улице Солнечная сегодня, 23 апреля, в 9:19.

- Первые подразделения прибыли уже через четыре минуты. К моменту прибытия наблюдалось открытое горение здания с выходом на кровлю на площади около четырехсот кв м. Около полусотни жильцов эвакуировались самостоятельно, - пояснили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Пожарные срочно приступили к обследованию дома: водном из помещений она обнаружили двух детей. Их спасли, используя лестницу, через окно второго этажа.

- Около полутора часов шла борьба с огнем. В 10:28 было объявлено о локализации пожара по всей площади здания, а в 10:48– ликвидировано открытое горение. Никто из людей не пострадал, - сообщили спасатели.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. Причину выясняют дознаватели. Власти принимают меры по оказанию помощи жильцам дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четвертый госпиталь подготовили в Нижневартовске для пациентов с коронавирусом
Югорчанам назвали самый надежный способ не заразиться коронавирусом
Стало известно, кого признали лучшим семейным врачом ХМАО
Психологи Сургута приготовили для югорчан курс лекций, как пережить пандемию
Югорчанка при попытке сдать квартиру стала жертвой аферистов
На пожаре в Лангепасе спасли двоих детей
Сургутянин опорочил честь девушки в социальных сетях
Строительство детского сада в Сургутском районе близится к завершению
Открывается сезон весенней охоты на водоплавающую дичь в Югре
Жителя Сургута задержали с подозрительным свертком в кармане
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 23 апреля 2020 года составило 215
Активисты Югры бьют тревогу: центр для бездомных животных в Сургуте остро нуждается в помощи
Водителям Югры напомнили, что тонировка авто не допустима
Женщина в Нягани убила друга кухонным ножом
Нарушителей самоизоляции в Сургуте, отмечавших юбилей, привлекли к ответственности
«Лексус» сбил женщину в Ханты-Мансийске
Югорчанам рассказали, что поможет организовать эффективные тренировки дома
В ХМАО разработают регламент обеспечения курьерской доставки в условиях пандемии
Госавтоинспекторы Югры напомнили об опасности «дорожных ловушек» для детей
Работодатель в Когалыме задолжал сотруднику более 80 тысяч рублей
Погода в Югре 23 апреля: местами сильный дождь и снег
Югорчанам пояснили, как устроена работа КПП в регионе
В Югре участились кражи велосипедов
Серебряные волонтеры Югры приступили к пошиву медицинских масок
Ко Дню Победы в Мегионе повесили баннер с грамматической ошибкой
В Нефтеюганске приступили к тотальной дезинфекции
Когалымчанка поцарапала лицо полицейского и укусила его коллегу