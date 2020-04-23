На пожаре в Лангепасе спасли двоих детей

23 Апр 2020 2020-04-23T13:34:42+03:00

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Диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона Лангепаса поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме на улице Солнечная сегодня, 23 апреля, в 9:19.

- Первые подразделения прибыли уже через четыре минуты. К моменту прибытия наблюдалось открытое горение здания с выходом на кровлю на площади около четырехсот кв м. Около полусотни жильцов эвакуировались самостоятельно, - пояснили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Пожарные срочно приступили к обследованию дома: водном из помещений она обнаружили двух детей. Их спасли, используя лестницу, через окно второго этажа.

- Около полутора часов шла борьба с огнем. В 10:28 было объявлено о локализации пожара по всей площади здания, а в 10:48– ликвидировано открытое горение. Никто из людей не пострадал, - сообщили спасатели.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. Причину выясняют дознаватели. Власти принимают меры по оказанию помощи жильцам дома.

ИСТОЧНИК KP.RU