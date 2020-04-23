Сургутянин опорочил честь девушки в социальных сетях
Следственный отдел Сургута следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины. По данным СУ СК по ХМАО, мужчину подозревают в совершении преступлений по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».
По данным следствия в июне 2019 года подозреваемый в квартире одного из домов Сургута скрытно, без согласия потерпевшей, произвел фото и видеосъемку девушки в обнаженном виде.
- Далее он распространил видеозапись и фотоматериалы порнографического характера в социальной сети «ВКонтакте». Этим он нарушил право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, - уточнили стражи порядка.
В данный момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, для установления всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU