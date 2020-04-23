2020-04-23T12:46:24+03:00
Происшествия

Сургутянин опорочил честь девушки в социальных сетях

Мужчину привлекут к ответственности по статье о неприкосновенности частной жизни
Руслан Савинов
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Сургутянин опорочил честь девушки в социальных сетяхСургутянин опорочил честь девушки в социальных сетяхФото: pixabay.com
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Следственный отдел Сургута следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины. По данным СУ СК по ХМАО, мужчину подозревают в совершении преступлений по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».

По данным следствия в июне 2019 года подозреваемый в квартире одного из домов Сургута скрытно, без согласия потерпевшей, произвел фото и видеосъемку девушки в обнаженном виде.

- Далее он распространил видеозапись и фотоматериалы порнографического характера в социальной сети «ВКонтакте». Этим он нарушил право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, - уточнили стражи порядка.

В данный момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, для установления всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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