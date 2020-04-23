2020-04-23T12:27:16+03:00
Общество

Строительство детского сада в Сургутском районе близится к завершению

Объект сдадут в августе 2020 года
Руслан Савинов
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Строительство детского сада в Сургутском районе близится к завершению. Фото думы ХМАО.Строительство детского сада в Сургутском районе близится к завершению. Фото думы ХМАО.
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Парламентарии Югры в режиме видео-конференц-связи проинспектировали ход строительства детского сада в поселке Солнечный Сургутского района. Об этом стало известно от пресс-службы думы ХМАО.

- На данный момент работы выполнены на 60%. Сейчас застройщик выполняет отделку помещений и монтаж инженерных сетей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в августе 2020 года, - пояснил депутат Югры Алексей Андреев.

Он отметил, что новый детский сможет вместить до трехост ребят. Учреждение будет соответствовать всем современным требованиям:

- При планировании здания было предусмотрено наличие безбарьерной среды для маломобильных групп населения, а также площади, где дети смогут заниматься спортом, творчеством, просто хорошо и с пользой проводить время, – заявил Алексей Андреев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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