Строительство детского сада в Сургутском районе близится к завершению

23 Апр 2020 2020-04-23T12:27:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Парламентарии Югры в режиме видео-конференц-связи проинспектировали ход строительства детского сада в поселке Солнечный Сургутского района. Об этом стало известно от пресс-службы думы ХМАО.

- На данный момент работы выполнены на 60%. Сейчас застройщик выполняет отделку помещений и монтаж инженерных сетей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в августе 2020 года, - пояснил депутат Югры Алексей Андреев.

Он отметил, что новый детский сможет вместить до трехост ребят. Учреждение будет соответствовать всем современным требованиям:

- При планировании здания было предусмотрено наличие безбарьерной среды для маломобильных групп населения, а также площади, где дети смогут заниматься спортом, творчеством, просто хорошо и с пользой проводить время, – заявил Алексей Андреев.

ИСТОЧНИК KP.RU