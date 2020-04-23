2020-04-23T12:19:10+03:00
Общество

Открывается сезон весенней охоты на водоплавающую дичь в Югре

Заявки на получение разрешения подаются удаленно
Руслан Савинов
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Открывается сезон весенней охоты на водоплавающую дичь в ЮгреОткрывается сезон весенней охоты на водоплавающую дичь в ЮгреФото: pixabay.com
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С 1 мая в ХМАО открывается сезон весенней охоты на водоплавающую дичь. Подробнее об этом пояснили в пресс-службе думы региона.

- В 2020 году в Югре смогут добывать дичь только жители региона. Ограничения для охотников из других территорий связаны с предотвращением завоза COVID-19, - пояснил парламентарий ХМАО Сергей Великий.

Он уточнил, что открывается сезон охоты на боровую дичь и водоплавающую птицу. Однако с 13 апреля по 24 мая весенняя охота запрещена для граждан, не имеющих регистрации на территории ХМАО

- Местные жители смогут получить разрешение однократно за сезон охоты и только на одну из зон в границах муниципалитета, в котором живут. Для получения разрешения на охоту и выезд на охотничье угодье югорчане могут покинуть место проживания, несмотря на режим повышенной готовности и обязательной самоизоляции, - уточнил Сергей Великий.

Добавим, что заявки от охотников подаются через портал госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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