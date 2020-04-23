23 Апр 2020 2020-04-23T12:01:44+03:00

Жителя Сургута задержали с подозрительным свертком в кармане. Фот ополиции Сургута.

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Сотрудники полиции на транспорте Сургута возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по статье 228 УК РФ.

Известно, что вечером 16 апреля 2020 года полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на 701 км перегона «Силинский — Сургут» был задержан гражданин:

- В ходе досмотра у задержанного изъяли из кармана куртки пачку сигарет. Внутри находились два свертка с порошкообразным веществом светлого цвета, - пояснили стражи порядка.

Экспертиза в лаборатории показала, веществом оказался наркотик «мефедрон», общей массой 0,77 грамма. Это значительный размер.

Теперь 32-летнему сургутянину придется отвечать согласно всей строгости уголовного кодекса России.

ИСТОЧНИК KP.RU