Жителя Сургута задержали с подозрительным свертком в кармане
Сотрудники полиции на транспорте Сургута возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по статье 228 УК РФ.
Известно, что вечером 16 апреля 2020 года полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на 701 км перегона «Силинский — Сургут» был задержан гражданин:
- В ходе досмотра у задержанного изъяли из кармана куртки пачку сигарет. Внутри находились два свертка с порошкообразным веществом светлого цвета, - пояснили стражи порядка.
Экспертиза в лаборатории показала, веществом оказался наркотик «мефедрон», общей массой 0,77 грамма. Это значительный размер.
Теперь 32-летнему сургутянину придется отвечать согласно всей строгости уголовного кодекса России.
ИСТОЧНИК KP.RU