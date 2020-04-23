2020-04-23T12:01:44+03:00
Происшествия

Жителя Сургута задержали с подозрительным свертком в кармане

Загадочная субстанция находилась внутри пачки сигарет
Руслан Савинов
Поделиться:
Жителя Сургута задержали с подозрительным свертком в кармане. Фот ополиции Сургута.Жителя Сургута задержали с подозрительным свертком в кармане. Фот ополиции Сургута.
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции на транспорте Сургута возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по статье 228 УК РФ.

Известно, что вечером 16 апреля 2020 года полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на 701 км перегона «Силинский — Сургут» был задержан гражданин:

- В ходе досмотра у задержанного изъяли из кармана куртки пачку сигарет. Внутри находились два свертка с порошкообразным веществом светлого цвета, - пояснили стражи порядка.

Экспертиза в лаборатории показала, веществом оказался наркотик «мефедрон», общей массой 0,77 грамма. Это значительный размер.

Теперь 32-летнему сургутянину придется отвечать согласно всей строгости уголовного кодекса России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сургутянин опорочил честь девушки в социальных сетях
Строительство детского сада в Сургутском районе близится к завершению
Открывается сезон весенней охоты на водоплавающую дичь в Югре
Жителя Сургута задержали с подозрительным свертком в кармане
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 23 апреля 2020 года составило 215
Активисты Югры бьют тревогу: центр для бездомных животных в Сургуте остро нуждается в помощи
Водителям Югры напомнили, что тонировка авто не допустима
Женщина в Нягани убила друга кухонным ножом
Нарушителей самоизоляции в Сургуте, отмечавших юбилей, привлекли к ответственности
«Лексус» сбил женщину в Ханты-Мансийске
Югорчанам рассказали, что поможет организовать эффективные тренировки дома
В ХМАО разработают регламент обеспечения курьерской доставки в условиях пандемии
Госавтоинспекторы Югры напомнили об опасности «дорожных ловушек» для детей
Работодатель в Когалыме задолжал сотруднику более 80 тысяч рублей
Погода в Югре 23 апреля: местами сильный дождь и снег
Югорчанам пояснили, как устроена работа КПП в регионе
В Югре участились кражи велосипедов
Серебряные волонтеры Югры приступили к пошиву медицинских масок
Ко Дню Победы в Мегионе повесили баннер с грамматической ошибкой
В Нефтеюганске приступили к тотальной дезинфекции
Когалымчанка поцарапала лицо полицейского и укусила его коллегу