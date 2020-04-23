2020-04-23T10:49:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 23 апреля 2020 года составило 215

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 23 апреля 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 23 апреля 2020 года составило 215Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 23 апреля 2020 года составило 215Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 апреля 2020 года: 215 человек, за сутки зафиксировано 12 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 4774 инфекции. Выздоровели 471 человек.

В совокупности всего в РФ зарегистрировано 62 773 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 4891 человека. К сожалению, за сутки зафиксировано 42 летальных случая, а за весь период в стране от коронавируса скончалось 555 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 215 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сургутянин опорочил честь девушки в социальных сетях
Строительство детского сада в Сургутском районе близится к завершению
Открывается сезон весенней охоты на водоплавающую дичь в Югре
Жителя Сургута задержали с подозрительным свертком в кармане
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 23 апреля 2020 года составило 215
Активисты Югры бьют тревогу: центр для бездомных животных в Сургуте остро нуждается в помощи
Водителям Югры напомнили, что тонировка авто не допустима
Женщина в Нягани убила друга кухонным ножом
Нарушителей самоизоляции в Сургуте, отмечавших юбилей, привлекли к ответственности
«Лексус» сбил женщину в Ханты-Мансийске
Югорчанам рассказали, что поможет организовать эффективные тренировки дома
В ХМАО разработают регламент обеспечения курьерской доставки в условиях пандемии
Госавтоинспекторы Югры напомнили об опасности «дорожных ловушек» для детей
Работодатель в Когалыме задолжал сотруднику более 80 тысяч рублей
Погода в Югре 23 апреля: местами сильный дождь и снег
Югорчанам пояснили, как устроена работа КПП в регионе
В Югре участились кражи велосипедов
Серебряные волонтеры Югры приступили к пошиву медицинских масок
Ко Дню Победы в Мегионе повесили баннер с грамматической ошибкой
В Нефтеюганске приступили к тотальной дезинфекции
Когалымчанка поцарапала лицо полицейского и укусила его коллегу