23 Апр 2020 2020-04-23T10:49:01+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 23 апреля 2020 года составило 215 Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 23 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 апреля 2020 года: 215 человек, за сутки зафиксировано 12 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 4774 инфекции. Выздоровели 471 человек.

В совокупности всего в РФ зарегистрировано 62 773 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 4891 человека. К сожалению, за сутки зафиксировано 42 летальных случая, а за весь период в стране от коронавируса скончалось 555 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 215 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88

ИСТОЧНИК KP.RU