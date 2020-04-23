23 Апр 2020 2020-04-23T10:10:55+03:00

Водителям Югры напомнили, что тонировка авто не допустима Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекторы ХМАО напомнили водителям об ответственности за управление транспортом с так называемой «тонировкой».

- Светопропускаемость ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должна составлять не менее 70%, - пояснили в пресс-службе ГИБДД ХМАО.

Отметим, что тонировать разрешено: заднее стекло авто, задние боковые стекла, наклеивать полосу из прозрачной цветной пленки на верхней части ветрового стекла.

Стражи порядка обращают внимание, что существует административная ответственность за управление авто, светопропускание стекол которого не соответствует требованиям: в этом случае возможно наложение штрафа в размере полутысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU