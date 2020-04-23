2020-04-23T10:10:55+03:00
Общество

Водителям Югры напомнили, что тонировка авто не допустима

Нарушение требований может грозить штрафом
Руслан Савинов
Поделиться:
Водителям Югры напомнили, что тонировка авто не допустимаВодителям Югры напомнили, что тонировка авто не допустимаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Госавтоинспекторы ХМАО напомнили водителям об ответственности за управление транспортом с так называемой «тонировкой».

- Светопропускаемость ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должна составлять не менее 70%, - пояснили в пресс-службе ГИБДД ХМАО.

Отметим, что тонировать разрешено: заднее стекло авто, задние боковые стекла, наклеивать полосу из прозрачной цветной пленки на верхней части ветрового стекла.

Стражи порядка обращают внимание, что существует административная ответственность за управление авто, светопропускание стекол которого не соответствует требованиям: в этом случае возможно наложение штрафа в размере полутысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сургутянин опорочил честь девушки в социальных сетях
Строительство детского сада в Сургутском районе близится к завершению
Открывается сезон весенней охоты на водоплавающую дичь в Югре
Жителя Сургута задержали с подозрительным свертком в кармане
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 23 апреля 2020 года составило 215
Активисты Югры бьют тревогу: центр для бездомных животных в Сургуте остро нуждается в помощи
Водителям Югры напомнили, что тонировка авто не допустима
Женщина в Нягани убила друга кухонным ножом
Нарушителей самоизоляции в Сургуте, отмечавших юбилей, привлекли к ответственности
«Лексус» сбил женщину в Ханты-Мансийске
Югорчанам рассказали, что поможет организовать эффективные тренировки дома
В ХМАО разработают регламент обеспечения курьерской доставки в условиях пандемии
Госавтоинспекторы Югры напомнили об опасности «дорожных ловушек» для детей
Работодатель в Когалыме задолжал сотруднику более 80 тысяч рублей
Погода в Югре 23 апреля: местами сильный дождь и снег
Югорчанам пояснили, как устроена работа КПП в регионе
В Югре участились кражи велосипедов
Серебряные волонтеры Югры приступили к пошиву медицинских масок
Ко Дню Победы в Мегионе повесили баннер с грамматической ошибкой
В Нефтеюганске приступили к тотальной дезинфекции
Когалымчанка поцарапала лицо полицейского и укусила его коллегу