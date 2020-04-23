Женщина в Нягани убила друга кухонным ножом

23 Апр 2020 2020-04-23T09:55:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Правоохранители Нягани утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. По данным пресс-службы прокураторы ХМАО, женщину обвиняют по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».

По данным следствия, в марте 2020 года обвиняемая поссорилась с сожителем:

- Она нанесла ему удар кухонным ножом в область сердца. Мужчина моментально скончался на месте происшествия, - уточнили стражи порядка.

Суд заключил обвиняемую под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения. За содеянное преступление женщине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU