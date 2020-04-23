2020-04-23T08:09:25+03:00
Общество

Нарушителей самоизоляции в Сургуте, отмечавших юбилей, привлекли к ответственности

Часть гостей вечеринки пытались скрыться через окно коттеджа
Руслан Савинов
Поделиться:
Нарушителей самоизоляции в Сургуте, отмечавших юбилей, привлекли к ответственностиНарушителей самоизоляции в Сургуте, отмечавших юбилей, привлекли к ответственностиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в полицию Сургута поступило сообщение о том, что в одном из частных домов на улице Калинов проезд сургутяне устроили вечеринку и нарушили рекомендации по самоизоляции.

- Установлено, что данный коттедж сдается в аренду посуточно, и на тот момент в нем находятся несколько взрослых и ребенок. Выходить граждане отказались, - начали рассказ стражи порядка.

Вскоре из здания вышел мужчина и пояснил, что компания отмечает юбилей одного из участников, а чуть позже дом покинули еще трое. Всех доставили в отдел полиции.

- Оставшиеся гости вместе с ребенком втайне от сотрудников полиции покинули коттедж через окно и соседний участок, - уточнили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Всех участников мероприятия установили. В отношении пятерых составлены протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

Также в отношении 36-летнего мужчины, отца ребенка, составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителям Югры напомнили, что тонировка авто не допустима
Женщина в Нягани убила друга кухонным ножом
Нарушителей самоизоляции в Сургуте, отмечавших юбилей, привлекли к ответственности
«Лексус» сбил женщину в Ханты-Мансийске
Югорчанам рассказали, что поможет организовать эффективные тренировки дома
В ХМАО разработают регламент обеспечения курьерской доставки в условиях пандемии
Госавтоинспекторы Югры напомнили об опасности «дорожных ловушек» для детей
Работодатель в Когалыме задолжал сотруднику более 80 тысяч рублей
Погода в Югре 23 апреля: местами сильный дождь и снег
Югорчанам пояснили, как устроена работа КПП в регионе
В Югре участились кражи велосипедов
Серебряные волонтеры Югры приступили к пошиву медицинских масок
Ко Дню Победы в Мегионе повесили баннер с грамматической ошибкой
В Нефтеюганске приступили к тотальной дезинфекции
Когалымчанка поцарапала лицо полицейского и укусила его коллегу