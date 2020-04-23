Нарушителей самоизоляции в Сургуте, отмечавших юбилей, привлекли к ответственности

23 Апр 2020 2020-04-23T08:09:25+03:00

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В минувшие выходные в полицию Сургута поступило сообщение о том, что в одном из частных домов на улице Калинов проезд сургутяне устроили вечеринку и нарушили рекомендации по самоизоляции.

- Установлено, что данный коттедж сдается в аренду посуточно, и на тот момент в нем находятся несколько взрослых и ребенок. Выходить граждане отказались, - начали рассказ стражи порядка.

Вскоре из здания вышел мужчина и пояснил, что компания отмечает юбилей одного из участников, а чуть позже дом покинули еще трое. Всех доставили в отдел полиции.

- Оставшиеся гости вместе с ребенком втайне от сотрудников полиции покинули коттедж через окно и соседний участок, - уточнили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Всех участников мероприятия установили. В отношении пятерых составлены протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

Также в отношении 36-летнего мужчины, отца ребенка, составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

ИСТОЧНИК KP.RU