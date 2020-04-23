2020-04-23T09:48:14+03:00
Происшествия

«Лексус» сбил женщину в Ханты-Мансийске

К счастью, пострадавшая осталась жива
Руслан Савинов
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«Лексус» сбил женщину в Ханты-Мансийске. Фото ГИБДД ХМАО.«Лексус» сбил женщину в Ханты-Мансийске. Фото ГИБДД ХМАО.Фото: pixabay.com
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На территории ХМАО накануне, 22 апреля, три человека получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции

Так, в 20:10 в Ханты-Мансийска на улице Свободы 48-летний водитель, за рулем «Лексуса» допустил наезд на 29-летнюю женщину: она переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате аварии пешеход получила телесные повреждения.

Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали за сутки 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, а четверых – за отказ от освидетельствования. За выезд на встречку 18 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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