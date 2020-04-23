Югорчанам рассказали, что поможет организовать эффективные тренировки дома

23 Апр 2020 2020-04-23T07:50:35+03:00

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Спорторганизатор «ЮграМегаСпорт» опубликовал свой рейтинг приложений, которые помогут в домашних тренировках.

Итак, бесплатное «Sworkit Lite» - очень удобное:

- Вы выбираете тип тренировки, круговая, силовая, растяжка и прочие, указываете время, после чего на вашем экране появятся видеоролики с реальными спортсменами, которые и покажут упражнения. Приложение собирает результаты и сохраняет их, что поможет разобраться, улучшились ли ваши показатели, - пояснили в «ЮграМегаСпорт».

Далее в обзоре приложение «30 days»:

- Программа тренировок на 30 дней по вашему желанию. Если вы решили начать держать планку по утрам, то в первый день вы выполняете это упражнение столько, сколько можете, а потом приложение составит программу на месяц, постепенно повышая нагрузку, - пояснили эксперты.

Наконец, «FatSecret» - одно из самых популярных и удобных приложений, которое поможет разобрать в питании:

- Приложение учитывает общую калорийность, количество потребленных белков, жиров и углеводов. Имеет просто огромную базу не только продуктов, но и готовых блюд, которые уже рассчитаны на белки, жиры, углеводы и их калорийность, - уточнил «ЮграМегаСпорт».

ИСТОЧНИК KP.RU