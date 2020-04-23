В ХМАО разработают регламент обеспечения курьерской доставки в условиях пандемии

23 Апр 2020 2020-04-23T07:43:23+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с участниками регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса ряд вопросов.

Так, ежедневно работает «Социальный патруль» для выявления лиц бездомных в регионе. В результате, в государственные и негосударственные организации помещено 365 лиц без определенного места жительства.

- Мы оказываем психологическую помощь ежедневно около семи тысячам граждан. Причем, вопросы, связанные с коронавирусом, составляют 14% от общей массы вопросов, - добавила директор департамента соцразвитя Югры Тереза Пономарева.

По данным учреждения, за единовременной помощью при возникновении экстремальной жизненной ситуации в режиме повышенной готовности обратилось в три раза больше югорчан, чем за этот же период в 2019 году.

Кроме того, в ходе заседания оперштаба губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила разработать регламент обеспечения деятельности по курьерской доставке, в том числе, волонтерами.

ИСТОЧНИК KP.RU