2020-04-23T07:34:45+03:00
Общество

Госавтоинспекторы Югры напомнили об опасности «дорожных ловушек» для детей

Юные пешеходы стали менее бдительными
Руслан Савинов
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Госавтоинспекторы Югры напомнили об опасности «дорожных ловушек» для детейГосавтоинспекторы Югры напомнили об опасности «дорожных ловушек» для детейФото: pixabay.com
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В ХМАО с начала 2020 года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 детей-пешеходов. Отмечается, что каждая пятая авария случается по собственной неосторожности юных пешеходов. Как отметили в пресс-службе ГИБДД ХМАО, большинство подобных ДТП происходят примерно в одинаковых условиях называемых «дорожными ловушками».

Итак, «дорожная ловушка» – это ситуация обманчивой безопасности. Есть несколько их типов:

Главная опасность – стоящая машина. Она мешает вовремя заметить опасность – например, закрыть собой другой автомобиль, движущийся с большой скоростью. Для перехода нужно выбрать такое место, где дорога хорошо просматривается в оба направления, - начали свой рассказ автоинспекторы.

Следующее не менее опасное место – это остановка:

- Нельзя обходить автобус ни спереди, ни сзади. Для того, чтобы перейти дорогу, необходимо дойти до ближайшего перехода, - напомнили югорчанам.

Добавим, что и у светофора можно встретить опасность. Недостаточно только научить детей ориентироваться на зеленый свет, необходимо убедиться, что все авто остановились, никто не мчится на высокой скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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