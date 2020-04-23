23 Апр 2020 2020-04-23T07:17:33+03:00

Работодатель в Когалыме задолжал сотруднику более 80 тысяч рублей Фото: pixabay.com

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Правоохранители Когалыма проверили «Инженерно-консультативный центр по объектам повышенной опасности» на предмет соблюдения трудовых прав работника.

Установлено, что руководство данной организации имело задолженность по заработной плате и окончательному расчету при увольнении перед мужчиной в размере более 80 тысяч рублей.

Поэтому прокуратура внесла в адрес директора фирмы представление. В итоге по результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

- Также по постановлению прокурора организация привлечена к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства о труде» и на 40 тысяч рублей.

Но главное: вся задолженность перед работником погашена полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU