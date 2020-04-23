2020-04-23T07:17:33+03:00
Общество

Работодатель в Когалыме задолжал сотруднику более 80 тысяч рублей

В дело пришлось вмешаться прокуратуре
Руслан Савинов
Поделиться:
Работодатель в Когалыме задолжал сотруднику более 80 тысяч рублейРаботодатель в Когалыме задолжал сотруднику более 80 тысяч рублейФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Правоохранители Когалыма проверили «Инженерно-консультативный центр по объектам повышенной опасности» на предмет соблюдения трудовых прав работника.

Установлено, что руководство данной организации имело задолженность по заработной плате и окончательному расчету при увольнении перед мужчиной в размере более 80 тысяч рублей.

Поэтому прокуратура внесла в адрес директора фирмы представление. В итоге по результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

- Также по постановлению прокурора организация привлечена к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства о труде» и на 40 тысяч рублей.

Но главное: вся задолженность перед работником погашена полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителям Югры напомнили, что тонировка авто не допустима
Женщина в Нягани убила друга кухонным ножом
Нарушителей самоизоляции в Сургуте, отмечавших юбилей, привлекли к ответственности
«Лексус» сбил женщину в Ханты-Мансийске
Югорчанам рассказали, что поможет организовать эффективные тренировки дома
В ХМАО разработают регламент обеспечения курьерской доставки в условиях пандемии
Госавтоинспекторы Югры напомнили об опасности «дорожных ловушек» для детей
Работодатель в Когалыме задолжал сотруднику более 80 тысяч рублей
Погода в Югре 23 апреля: местами сильный дождь и снег
Югорчанам пояснили, как устроена работа КПП в регионе
В Югре участились кражи велосипедов
Серебряные волонтеры Югры приступили к пошиву медицинских масок
Ко Дню Победы в Мегионе повесили баннер с грамматической ошибкой
В Нефтеюганске приступили к тотальной дезинфекции
Когалымчанка поцарапала лицо полицейского и укусила его коллегу