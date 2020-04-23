Работодатель в Когалыме задолжал сотруднику более 80 тысяч рублей
Правоохранители Когалыма проверили «Инженерно-консультативный центр по объектам повышенной опасности» на предмет соблюдения трудовых прав работника.
Установлено, что руководство данной организации имело задолженность по заработной плате и окончательному расчету при увольнении перед мужчиной в размере более 80 тысяч рублей.
Поэтому прокуратура внесла в адрес директора фирмы представление. В итоге по результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
- Также по постановлению прокурора организация привлечена к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства о труде» и на 40 тысяч рублей.
Но главное: вся задолженность перед работником погашена полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU