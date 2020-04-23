2020-04-23T05:01:26+03:00
Общество

Погода в Югре 23 апреля: местами сильный дождь и снег

Температура днем поднимется до +12 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 23 апреля: местами сильный дождь и снегПогода в Югре 23 апреля: местами сильный дождь и снегФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 23 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет сильный дождь и мокрый снег. Ветер южный местами до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, днем +7, +12 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают дождь и мокрый снег. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +11 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается небольшой дождь. Ветер южный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +10 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и дождь. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит +6, +8 градусов.

На Руси этот день называли «Терентий Маревный». По погоде отмечали: если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным

ИСТОЧНИК KP.RU

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