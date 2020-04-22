В Югре участились кражи велосипедов

22 Апр 2020 2020-04-22T18:10:00+03:00

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С началом теплой погоды полиция ХМАО стала все чаще регистрировать сезонные кражи. Например, по данным пресс-службы УМВД ХМАО, участились хищения велосипедов и самокатов.

- Зафиксировано уже девять подобных преступлений. По два - в Нижневартовске и Ханты-Мансийске, по одному - в Лангепасе, Нижневартовском районе, Нягани, Радужном и Сургутском районе, - уточнили стражи порядка.

Отмечается, что во всех случаях велики были оставлены без присмотра в общественных местах и в подъездах жилых домов.

- В основной массе подозреваемыми и потерпевшими являются несовершеннолетние. Подростки не всегда осознают ответственность за хищение велосипедов и самокатов, так как считают, что взяли транспорт для того, чтобы покататься, а не похитить его, - рассказали полицейские.

Родителей просят объяснить детям, что за хищение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU